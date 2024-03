O Benfica lamentou a morte de António Pacheco, antigo extremo que representou os encarnados durante seis épocas (entre 1987 e 1993) e que faleceu esta quarta-feira, aos 57 anos.

«O Sport Lisboa e Benfica lamenta o falecimento do seu antigo jogador, António Pacheco, e dirige à sua família as suas mais sentidas condolências», refere a nota de pesar do clube da Luz, que recorda ainda os dois campeonatos, as duas Taças de Portugal e a Supertaça que Pacheco conquistou com a camisola das águias.

«Ao longo da carreira, assumiu-se como um esquerdino rápido, fulgurante e que se distinguiu pelas assistências e pelos golos que marcou. (...) As suas fintas, os seus golos, e os títulos que ajudou a conquistar são o legado que deixa, para sempre, na rica e incomparável história do clube». lê-se ainda na publicação.

Pacheco, que em 1993 trocou o Benfica pelo rival Sporting, assim como Paulo Sousa, marcou 69 golos em 269 jogos pelos encarnados.