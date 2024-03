António Pacheco, antigo jogador de Benfica e Sporting, morreu esta quarta-feira, aos 57 anos.

O anúncio da morte do antigo internacional português foi feito nas redes sociais pela filha Matilde Pacheco.

Pacheco estava internado com prognóstico reservado, no Hospital de Faro, depois de se ter sentido mal a 12 de março, quando jogava bowling com amigos na Praia da Rocha, em Portimão. Quando se sentiu mal, o ex-atleta de leões e águias ainda se dirigiu ao balcão do bar, pedindo um café, mas acabou por perder os sentidos.

O ex-internacional português foi transportado de helicóptero para a unidade hospitalar.

No passado domingo, a filha de Pacheco tinha revelado que o pai estava «em estado irreversível», tendo falecido já esta quarta-feira.

O antigo extremo, natural de Portimão, fez a formação no Torralta e no Portimonense, antes de rumar ao Benfica, em 1987/88. Depois de seis temporadas, foi um dos rosto do «Verão Quente de 1993», ao trocar os encarnados pelo rival Sporting, juntamente com Paulo Sousa.

Ao serviço do Benfica, venceu dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça. Com as cores do Sporting, conquistou uma Taça de Portugal.

Pacheco ainda jogou no Belenenses e nos italianos do Regianna (Itália), tendo também tido uma curta carreira enquanto treinador de Atlético e Portimonense.