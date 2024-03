António Pacheco, antigo jogador de Benfica e Sporting, está internado, com prognóstico reservado, no Hospital de Faro, depois de se ter sentido mal na tarde desta terça-feira, 12 de março, enquanto jogava bowling com amigos na Praia da Rocha (Portimão).

O ex-internacional português foi transportado de helicóptero para a unidade hospitalar.

Ao que o Maisfutebol apurou, a situação aconteceu durante a tarde durante um convívio habitual do grupo de amigos de Pacheco.

Quando se sentiu mal, o ex-atleta de leões e águias, de 57 anos, ainda se dirigiu ao balcão do bar, pedindo um café, mas acabou por perder os sentidos.

O INEM foi chamado ao local e Pacheco foi transportado para o Hospital de Portimão. Só que, por não haver cardiologia nesta unidade, o antigo internacional português teve de ser levado, de helicóptero, para o Hospital de Faro.

Pacheco continua internado e com prognóstico muito reservado.

Natural de Portimão, o antigo extremo fez a formação no Torralta e no Portimonense, antes de rumar ao Benfica, onde despontou para o mundo do futebol.

Depois de seis épocas nas águias, Pacheco foi um dos protagonistas do Verão Quente de 1993, quando tanto ele como Paulo Sousa trocaram o Benfica pelo rival Sporting.

Após ter vencido dois campeonatos pelas águias, pelos leões só ganhou a Taça de Portugal de 1994/1995.

Pacheco ainda jogou no Belenenses e Regianna (Itália), tendo também tido uma curta carreira enquanto treinador de Atlético e Portimonense.

Atualmente, vive em Portimão, mantendo a gerência de um bar em Lagos.