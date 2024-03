O Sporting manifestou pesar pela morte de António Pacheco, antigo internacional português que morreu esta quarta-feira, aos 57 anos.

«Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube», lê-se na nota deixada nas redes sociais do emblema verde e branco.

Pacheco chegou ao Sporting no «Verão Quente de 1993», tendo trocado o Benfica pelos leões, tal como Paulo Sousa. Cumpriu duas temporadas em Alvalade e conquistou uma Taça de Portugal.



Também Belenenses e Atlético, outro dos clubes que Pacheco representou, manifestaram «profundo pesar» pela morte do ex-futebolista.



«Os Órgãos Sociais do Clube de Futebol “Os Belenenses” tomaram conhecimento do falecimento de António Pacheco, aos 57 anos, avançando que defendeu a camisola da Cruz de Cristo na temporada 1995/96. Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Clube endereçam a todos os familiares e amigos de Pacheco as mais sentidas condolências», escreveu o emblema do Restelo nas redes sociais.

Pacheco representou o Belenenses apenas durante uns meses, na segunda metade da época 1995/96, após ter rescindido com o Sporting no final da temporada anterior. Já o Atlético, manifestou «profundo pesar pelo falecimento» de Pacheco, endereçando as mais sentidas condolências à sua família e amigos.

«Esta é uma notícia que deixa mais pobre a família Atlético. António Pacheco defendeu e representou as nossas cores como atleta nas épocas 1998/1999 e 2000/2001, e como treinador nas épocas 2000/2001 e 2001/2002. Até sempre, Pacheco», assinalou o clube da Tapadinha.