O FSV Mainz 05, penúltimo classificado da Bundesliga, decidiu suspender Anwar El Ghazi na sequência de manifestações de apoio do jogador à Palestina, através das redes sociais.

Anwar El Ghazi, internacional neerlandês com dupla nacionalidade marroquina, começou por colocar-se ao lado da causa palestiniana, mas a polémica subiu de tom quando decidiu publicar uma mensagem forte.

«Do rio ao mar, a Palestina será livre». A expressão é interpretada como uma negação ao direito à existência de Israel.

Nesta terça-feira, o Mainz divulgou uma nota oficial, dispensando «Anwar El Ghazi dos treinos e jogos»: «A medida é uma resposta a uma postagem nas redes sociais agora excluída pelo jovem de 28 anos na noite de domingo. Nela, El Ghazi assumiu uma posição sobre o conflito no Oriente Médio que era intolerável para o clube. O lançamento foi precedido por uma discussão detalhada entre a diretoria e o jogador.»

«O Mainz 05 respeita o facto de existirem diferentes perspectivas sobre o complexo conflito no Médio Oriente que se arrasta há décadas. No entanto, o clube distancia-se claramente do conteúdo da postagem, pois não reflete os valores do nosso clube», remata o emblema germânico.

O extremo de 28 anos assinou pelo Mainz a 22 de setembro, depois de ter sido dispensado pelo PSV Eindhoven. tinha realizado três jogos até ao momento, completando uma assistência para golo.