O Conselho de Disciplina (CD) suspendeu Daniel Esteves por uma época e multou o jogador em 1020 euros, por envolvimento em apostas desportivas.

Daniel Esteves foi condenado na passada sexta-feira por «participação em apostas desportivas, inclusive algumas relacionadas em jogos em que o próprio participou». A situação remonta à época 2021/22, quando atuava pelo Marinhense. Entre 1 de julho de 2021 e 16 de janeiro de 2022, Daniel Esteves realizou 663 apostas em jogos oficiais organizados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e pela Liga Portuguesa de Futebol.

«Desde o início da época desportiva 2021/2022, o arguido Daniel Esteves tinha uma relação conflituosa com os colegas de equipa e com o treinador, sendo público, no balneário, que aquele atleta apostava em casas de apostas, uma vez que pedia, frequentemente, dinheiro emprestado aos seus colegas de equipa para carregar a sua conta na plataforma de apostas e não devolvia o dinheiro», lê-se no documento do CD.

A nota refere ainda que «no decurso daquela época desportiva 2021/22, o jogador arguido começou a ficar nervoso e a mexer, regularmente, no telemóvel, o que afetava não só a sua concentração, como o seu rendimento nos jogos, sendo que, inicialmente, era considerado o melhor jogador da equipa».

Daniel Esteves rescindiu contrato com o Marinhense em janeiro de 2022, por mútuo acordo, tendo ainda representado o Alqueidão da Serra nos distritais de Leiria até ao final da época passada.

Este caso surge um ano depois do árbitro André Baltasar ter sido sancionado pelo organismo da FPF por um caso semelhante.

É, também, uma situação idêntica ao sucedido em Inglaterra no último ano, quando Ivan Toney, avançado do Brentford, foi suspenso por oito meses e multado em 55 mil euros. Também em Itália, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli enfrentaram períodos de suspensão, por envolvimento em apostas desportivas.