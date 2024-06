Louay Nazer confirmou, esta quinta-feira, que Marcelo Gallardo está de saída do comando técnico do Al Ittihad.

Em conferência de imprensa, o presidente do emblema saudita esclareceu que um dos principais fatores foi o afastamento de Karim Benzema da equipa. De acordo com o jornal «Marca», em cima da mesa pode estar uma rescisão de 28 milhões de euros com o treinador, que tinha contrato até junho de 2025.

«Marcelo Gallardo cometeu erros significantes, sobretudo por pedir o afastamento de Karim Benzema dos trabalhos da equipa, algo que é inaceitável. Ele (Benzema) é uma parte essencial do projeto da Arábia Saudita e do próprio clube. Temos duas ou três opções para o substituir e neste momento o principal objetivo é fechar a maioria das transferências antes do arranque da pré-temporada», confessou Louay Nazer.

Na última época, Marcelo Gallardo levou o Al Ittihad até ao quinto lugar do campeonato saudita, sendo que não conquistou qualquer título.