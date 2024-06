O Sporting anunciou esta tarde os planos para as cerimónias fúnebres de Manuel Fernandes, antigo capitão dos leões que faleceu na quinta-feira.

O velório decorre este sábado, no Estádio de Alvalade, mais concretamente no hall vip: às 09h30 haverá uma cerimónia privada para a família e uma hora depois as portas do recinto abrirão ao público, até às 23h30.

No domingo, o cortejo fúnebre parte da Praça Centenário a partir das 11h00. O funeral será privado para a família.

Manuel Fernandes faleceu aos 73 anos, vítima de doença prolongada.