O Al Hazem de Filipe Gouveia recebe neste sábado, a partir das 19h00, o Al Nassr de Luís Castro, em encontro referente à 5.ª jornada da Pro League da Arábia Saudita.

Tozé é titular na equipa da casa, enquanto Otávio e Cristiano Ronaldo (capitão) surgem de início no Al Nassr.

A equipa de Luís Castro está no 6.º lugar, com 6 pontos em 4 jogos, enquanto o Al Hazem está na 17.ª posição, com 2 pontos.

SIGA O AL HAZEM-AL NASSR AO MINUTO NO MAISFUTEBOL.