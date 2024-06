Agora sim, é oficial. Nacho Fernández é jogador do Al Qadisiyah até 2026.

Em comunicado e através das redes sociais, o emblema recém-promovido ao principal escalão da Arábia Saudita anunciou a chegada do internacional espanhol. Ao fim de 23 anos, Nacho coloca um ponto final na ligação com o Real Madrid e deixa o clube como um dos mais titulados na história.

Recentemente coroado campeão europeu, depois da vitória na final da Liga dos Campeões frente ao Dortmund, o defesa de 34 anos arrecadou 26 títulos pela equipa principal dos merengues, com destaque para as seis Champions e para as quatro Ligas Espanholas.

Ao serviço de «la roja» no Euro 2024, o contrato foi assinado precisamente em solo germânico, mais concretamente em Düsseldorf.