O alegado gesto de Cristiano Ronaldo em direção aos adeptos do Al Hilal depois da derrota do Al Nassr no dérbi de Riade pode vir a custar caro ao internacional português.

A advogada saudita Nouf Bint Ahmed utilizou as redes sociais para anunciar que vai apresentar um pedido de deportação de Ronaldo ao Ministério Público, justificando que na Arábia Saudita aquilo que o português fez é um crime grave.

«O comportamento de Ronaldo é crime na Arábia Saudita. É um ato público indecente, crime que implica pena de prisão e, quando cometido por estrangeiros, punido com deportação», contextualizou antes de fazer o anúncio.

«Vamos apresentar um pedido ao Ministério Público nesse sentido», escreveu na sua conta de Twitter.

«Não acompanho desporto, mas mesmo que os adeptos do Al-Hilal tenham provocado Cristiano Ronaldo, ele falhou ao responder», disse ainda.

لست متابعة للشأن الرياضي حتى ولو استفز جمهور الهلال #رونالدو لم يوفّق في الرد عليهم السلوك الصادر من #رونالدو يعتبر جريمة فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف ، والإبعاد ( الترحيل ) إذا وقعت من أجنبي لذا سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن pic.twitter.com/qnyDJZJKS0 — Prof. Nouf Bint Ahmed (@NoufPoet) April 18, 2023

