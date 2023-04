O Al Nassr voltou a perder terreno na luta pelo título. O atual vice-líder da Liga saudita perdeu o dérbi de Riade frente ao Al Hilal (2-0) e pode acabar a jornada 25 a seis pontos do Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo.



A primeira amostra do Al Nassr após o despedimento de Rudi Garcia foi fraca. Muito fraca. Na estreia de Jelicic, Cristiano Ronaldo e companhia fizeram uma primeira parte paupérrima - nem sequer conseguiram um remate enquadrado com a baliza.



Por outro lado, o Al Hilal fez jus ao estatuto de campeão saudita e ameaçou o golo por três ocasiões pelo ex-FC Porto Marega, em duas ocasiões, e por Ighalo. O nigeriano, que chegou a Riade depois de uma passagem discreta pelo Man. United, redimiu-se da perdida incrível aos nove minutos.



Depois de um corte com o braço de Al Amri na área, Ighalo fez, de penálti, o 1-0. A vantagem do Al Hilal era justa ao intervalo e pecava apenas por escassa.



O Al Hilal provou que era melhor equipa (pelo menos esta noite) e esteve muito perto do 2-0 por Moussa Marega. Não marcou o maliano de um lado, nem Talisca do outro. Um lance de inspiração de Michael acabou por decidir a partida a favor do campeão: o brasileiro entrou em drible na área e foi carrega em falta. Ighalo agradeceu e fez, com tranquilidade, o 2-0.



Mais com o coração do que com a cabeça, o Al Nassr tentou reduzir a distância no marcador, mas nem os 15 minutos de compensação (a juntar aos oito da primeira parte) concedidos pelo inglês Michael Oliver foram suficientes. Cristiano Ronaldo ainda teve um golo invalidado por posição irregular. O árbitro ainda apitou grande penalidade a favor dos forasteiros por alegado braço de Marega na área, mas reverteu a decisão após rever o lance no monitor.



De resto, o internacional português não esteve feliz na partida e descarregou a frustração num adversário, fazendo-lhe um "mata-leão".



Talisca fez o mesmo, embora de forma mais agressiva: pisou Jahfali, mas o árbitro acabou por mostrar-lhe o cartão amarelo depois de rever o lance.



O Al Nassr segue no segundo lugar com 53 pontos, mas pode ver o Al-Ittihad fugir e ser alcançado pelo Al Shabab. Por sua vez, o Al-Hilal é quarto com 49 pontos.