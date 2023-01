Fábio Martins bisou na vitória do Al Khaleej por 3-2 sobre o Al-Wehda, em jogo da Liga saudita.

O jogador português apontou o segundo e o terceiro golos da equipa de Pedro Emanuel, que somou a segunda vitória seguida e aproximou-se da zona de permanência.

Fábio Martins fez o 2-1 aos 70 minutos com uma bela execução de pé direito após levantar a bola numa receção.

Pela segunda vez no jogo, o Al-Wehda chegou ao empate, mas ao minuto 87 Fábio Martins assinou o 3-2 final através de um chapéu genial ao guarda-redes da equipa visitante.

Desde que chegou ao Al Khaleed, Fábio Martins já leva três golos em dois jogos. Na partida anterior, a primeira para o campeonato saudita na nova equipa, marcou o único golo do jogo no triunfo do Al Khaleej sobre o Al Taawon.