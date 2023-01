Nani sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no jogo do Melbourne Victory contra o Brisbane Roar, na semana passada, e vai enfrentar um longo período de paragem.



Uma semana depois do infortúnio, o internacional português deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais



«Quero agradecer a todos os que me enviaram de apoio esta semana. Estou muito triste e frustrado por ter sofrido esta lesão. Não havia nada que quisesse mais do que ajudar a equipa a recuperar depois de um início duro e retribuir o afeto que os adeptos sempre mostraram por mim e pela minha família desde que cheguei. Posso assegurar-vos que vou trabalhar duro para voltar o mais rápido possível», escreveu.



Ao longo da carreira, Nani jogou em clubes como Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valência, Lazio, Orlando e Veneza.