Michael, avançado do Al Hilal, foi convidado do programa brasileiro Domingol com Benja e revelou um episódio caricato entre o treinador português Jorge Jesus e Neymar no clube saudita.

«O mister às vezes sai da casinha, ele é muito engraçado, há momentos em que ele brinca e não parece a mesma pessoa que se zanga com a gente. O Neymar tinha falhado um penálti e o Jesus disse: “Ney, vou-te ensinar a marcar um penálti”. O Neymar marcou o penálti e respondeu: “Quer ensinar o padre a rezar a missa? Só vou falhar um penálti quando eu quiser”, tudo na brincadeira, na resenha. Quem estava ao lado rio muito», contou.

Brincadeiras à parte, Michael destaca o profissionalismo de Neymar no clube saudita. «Tive oportunidade, louvo a Deus por ela, de conhecer o Ney e trabalhar com ele. Sempre que ele veio treinar com a gente, foi sempre trabalhador, nunca o vi reclamar de nada. Foi muito fácil lidar com ele, pela energia, pelo astral, pela pessoa que ele é, foi muito tranquilo. Nunca o vi desmerecer ninguém, com o estatuto que ele tem, nunca o vi faltar ao respeito a ninguém, nem contestar nada. Sempre trabalhou, está sempre focado e a dar conselhos em campo», referiu.

Michael já tinha trabalhado com Jorge Jesus no Flamengo, em 2019, numa altura em que o treinador português venceu o Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores.