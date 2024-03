O Al Hilal, de Jorge Jesus, chegou, esta terça-feira, às 28 vitórias consecutivos, um novo recorde mundial de triunfos seguidos no futebol. No dia seguinte ao jogo histórico, o treinador português abordou o feito aos órgãos do clube saudita.

«É verdade, o Al Hilal hoje entrou no Guinness Book, 28 vitórias consecutivas, nem eu esperava. Isto foi um crescente da equipa e foi também um desafio que a equipa foi tendo. Não há equipas invencíveis, agora se o Al Hilal continuar a vencer vamos fazer de tudo para isso, mas sempre com o foco dos grandes objetivos que esta equipa tem: que é a Liga dos Campeões, que é o campeonato, e neste momento a equipa está perto das decisões e tem de se focar nessas mesmas decisões como foi hoje», começou por dizer.

«Isto é um campeonato muito difícil, os clubes fora da Arábia Saudita na Europa, ao pensarem que o Al Hilal tem 28 vitórias consecutivas podem pensar que aquele campeonato é um campeonato fraco. Não é um campeonato fraco, é um dos campeonatos mais fortes do mundo, sei o que estou a dizer. Todas as equipas têm grandes jogadores de seleções de todo o mundo, jogadores de topo e, portanto, eu dou cada vez mais valor a esta equipa do Al Hilal, porque estamos num campeonato muito competitivo e muito forte», concluiu Jorge Jesus.