O Al Hilal, de Jorge Jesus, entrou para o Guinness como a equipa de futebol com mais vitórias consecutivas (28) e no balneário, claro está, o clima foi de festa.

Desde logo, porque era o dia de aniversário de Michael. O treinador português fez questão de se juntar aos jogadores para cantar os parabéns ao brasileiro e quase pregava uma partida com o bolo.

Também após o jogo com o Al Ittihad, Mitrovic teve um festejo, no mínimo, inusitado. O sérvio deixou-se levar pela emoção e festejou com a cabeça a bater no cacifo do balneário.