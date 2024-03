Jorge Jesus mostrou-se muito satisfeito por ter chegado à 28.ª vitória consecutiva e por ter batido o recorde mundial de triunfos seguidos, que pertencia ao New Saints. Na conferência de imprensa após o jogo com o Al Ittihad, o treinador português atribuiu o mérito da conquista aos jogadores.

«Derrotámos um adversário forte que tem jogadores ilustres, mas no final conseguimos superá-los, e não vencemos apenas, mas sim com um bom desempenho e com golos. Maravilhoso. Temos jogadores e um grupo dentro da equipe de alto nível, e também a experiência e a mentalidade dos jogadores ajudaram-nos nesta série», começou por dizer.

Nas mesmas declarações, Jorge Jesus falou ainda sobre o futuro no Al Hilal.

«Tenho contrato com o Al Hilal até maio próximo e tenho garantias de que vai haver grandes coisas no futuro, mas agora temos vários objetivos em que temos de nos concentrar. A final e depois queremos conquistar o Campeonato Asiático, mas também a nossa liga. Quando as conquistas forem alcançadas, muitas coisas ficarão mais fáceis, então o nosso foco total agora é vencer», concluiu o treinador português.