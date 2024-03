Está feita história no futebol mundial e logo em português! O Al Hilal, de Jorge Jesus e Ruben Neves, venceu o Al Ittihad por 2-0, chegou às 28 vitórias consecutivas e bateu o recorde que até agora pertencia ao New Saints, que na temporada 2016/2017 somou 27 triunfos seguidos.

Com este resultado, e após já ter batido a equipa de Jeddah por 2-0 na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões asiática, o conjunto de Riade garantiu a presença nas meias-finais da prova, onde vai defrontar o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que eliminou o Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.

Esta terça-feira, Jota ficou fora da ficha de jogo do Al Ittihad, enquanto Ruben Neves foi titular num encontro que teve uma primeira parte bem durinha e com muitas paragens. No futebol jogado, nota apenas para o remate ao poste de Romarinho, aos 19 minutos, que deve ter causado calafrios a Jorge Jesus, que viu o Al Hilal somente ameaçar, aos 40 minutos, num remate de Ruben Neves, que saiu sem a melhor direção.

No segundo tempo, o Al Ittihad continuou a ter as melhores oportunidades da partida, por Al Sahafi e Al Ghamdi. O treinador português não estava, por isso, satisfeito com o rumo dos acontecimentos e acabou por mexer, e bem, na equipa. Aos 62 minutos, Milinkovic-Savic furou pela esquerda e fez o passe para Al Shahrani, que em ótima posição colocou o emblema de Riade muito perto de fazer história.

Até final, o Al Ittihad ainda tentou o empate, mas foi o Al Hilal que voltou a marcar. Já depois de Hamedallah ter sido expulso, Mitrovic lançou Malcom no tempo de compensação e o avançado brasileiro atirou para o fundo da baliza adversária para o histórico 28.º triunfo consecutivo do emblema de Jorge Jesus, que conseguiu mesmo entrar para o livro dos recordes do futebol mundial.

O técnico, de 69 anos, esteve sempre muito interventivo no banco, mas após o apito final do árbitro caminhou com toda a calma para o centro do relvado sem grandes festejos. A equipa de Jorge Jesus, que voltou a derrotar Marcelo Gallardo depois de já o ter feito na final da Taça dos Libertadores de 2019, vai agora defrontar o Al Ain nas meias-finais da Liga dos Campeões asiática.