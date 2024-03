Incrível! Jorge Jesus sofreu como ainda não tinha sofrido esta época, mas arrancou mais uma vitória, a 29.ª consecutiva, e continua a alimentar o recorde de triunfos consecutivos que já está fixado no Guiness. O Damac, que já tinha imposto um empate na primeira volta ao Al Hilal, voltou a colocar muitas dificuldades à equipa de Riade que só conseguiu chegar à vitória, com o adversário reduzido a dez, com um golo aos 90+3.

Um jogo impróprio para cardíacos, uma vez que o Al Hilal marcou o primeiro golo a dez minutos do final, mas o Damac empatou aos 86, deixando os adeptos da equipa de Riade em suspense até ao golo decisivo de Michael já em tempo de compensação. Mas vamos começar pelo início.

Confira o FILME DO JOGO e os VÍDEOS DOS GOLOS

A bola tinha começado a rolar há poucos segundos e Jorge Jesus, sempre irrequieto, já estava zangado, junto à linha, a pedir à sua equipa para subir no terreno. A verdade é que o Al Hillal entrou ao ataque, até criou a primeira oportunidade, numa cabeçada de Milinkovic-Savic, na sequência de um canto, mas não foi preciso esperar muitos minutos para se perceber que o líder da liga saudita ia ter problemas com este adversário.

O Al Hilal continua invicto na liga saudita, com 22 vitórias e apenas dois empates e um deles foi precisamente frente a este Damac (1-1), ainda na primeira volta, já em setembro. A equipa comandada pelo romeno Cosmin Contra, defende bem e, depois, sai muito bem nas transições, colocando muitas dificuldades ao Al Hilal.

Num jogo muito aberto, de parada e resposta, o Al Hilal voltou a ter nova oportunidade, aos 25 minutos, quando Malcom arrancou pela esquerda, derivou para a área e rematou para o primeiro poste, para defesa apertada do argelino Zeghba.

Mitrovic, avançado que persegue Cristiano Ronaldo na luta pelo estatuto de melhor marcador, com 20 golos, menos três do que o português, também teve uma boa oportunidade para abrir o marcador, mas a verdade é que foi o Damac que chegou ao final da primeira parte por cima do jogo, com destaque para um livre do camaronês Nkoudou que obrigou Bounou a aplicar-se.

A segunda parte começou novamente com a equipa de Jorge Jesus ao ataque, mas com o Damac muito seguro em termos defensivos, com destaque para a marcação cerrada a Mitrovic que, ainda assim, continuou a ser protagonista no ataque do Al Hilal com o seu poderoso jogo de cabeça.

Com os minutos a correrem, a pressão do Al Hilal intensificou-se e o Damac começou a dar os primeiros sinais de quebra, pelo menos, já não conseguia sair com tanta facilidade para o ataque.

Foi nesta altura que aconteceu um dos lances polémicos do jogo. Rúben Neves, na disputa de uma bola com Stanciu, parece ter sido atingido pelo romeno, o árbitro não teve dúvidas e apontou, desde logo, para a marca dos onze metros, com muitos protestos da parte dos visitantes. O árbitro foi rever as imagens e acabou por reverter a sua decisão, uma vez que o romeno, afinal de contas, chegou primeiro à bola.

Manteve-se, assim, o nulo e faltavam pouco mais de vinte minutos para o final. O recordo de triunfos consecutivos da equipa de Riade começava a ficar em causa, até porque, depois da tensão acumulada no lance do suposto penálti, o jogo tornou-se muito mais viril, com mais faltas e mais paragens.

Começa a montanha russa de emoções

No entanto, a dez minutos dos noventa, a primeira grande explosão de alegria nas bancadas do Estádio Príncipe Faisal, com Al Dawsari a puxar pela braçadeira de capitão e a marcar, num lance que começou com um cruzamento de Malcom da direita, com Milinkovic-Savic a amortecer de cabeça junto ao segundo poste para a finalização de Al Dawsari com o pé esquerdo.

Parecia que estava feito, até porque faltavam poucos minutos para os noventa, mas o Damac acabou mesmo por empatar o jogo e silenciar as bancadas. Um lance que resulta de uma combinação entre Nkoudou e Stanciu que permitiu ao croata Antolic atirar a contar.

Faltavam apenas três minutos para o final, mas o Al Hilal ganhou um novo estímulo quando Al Anazi, com uma entrada dura sobre Michael, foi expulso a dois minutos dos 90. O árbitro também deu mais onze minutos e o Al Hilal acabou mesmo por recuperar a vantagem, aos 90+3, com o pequeno Michael a surgir sem marcação na área para marcar de cabeça.

Nova explosão de alegria nas bancadas e expulsão do treinador do Damac, Cosmin Contra, inconformado com tanta emoção nos minutos finais. Jorge Jesus, mais calmo do que nunca, esboçou um sorriso.

Afinal de contas, o treinador português acrescentou mais uma vitória ao recorde de triunfos consecutivas e, com a 17.ª vitória consecutiva na liga saudita, aumentou também a vantagem sobre o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo que, agora, é de doze pontos.