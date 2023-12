Seis jornadas depois, o Al Hazem regressou às vitórias no campeonato saudita, ao triunfar na receção ao Al Fateh, por 2-0.

Logo aos cinco minutos, Bruno Viana, antigo defesa do Sp. Braga, abriu o marcador, servido por Selemani. Pouco depois, aos 13 minutos, o português Tozé fez o resultado final, num penálti insólito.

Apesar deste resultado, o Al Hazem segue no último lugar, com apenas 11 pontos. O Al Fateh é sétimo, com 24 pontos.

Também esta tarde, o Al Ittihad, campeão em título e que foi treinado por Nuno Espírito Santo até ao mês passado, perdeu em casa do Damac. Jota não foi opção na equipa de Jeddah.