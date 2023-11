Steven Gerrard, antigo internacional inglês, com uma longa carreira ao serviço do Liverpool, está agora a treinar o Al Ettifaq, na Arábia Saudita, e manifestou-se impressionado com o impacto que Cristiano Ronaldo teve na liga saudita, destacando, acima de tudo, o mediatismo e popularidade que o internacional português proporcionou ao campeonato ao longo do último ano.

«The GOAT (greatest of all time/o melhor de sempre), como nós lhe chamamos, chegou em janeiro, foi uma grande contratação, ele ainda tem muito para dar ao futebol. Após a chegada de Cristiano Ronaldo, num período de cinco ou seis meses, a popularidade da liga aumentou em todo o mundo. Depois do Cristiano, outros jogadores de renome, com muito talento, começaram também a chegar à Arábia Saudita», começou por destacar Gerrard em entrevista ao canal oficial da liga saudita.

«Há uma diferença entre o campeonato antes e depois da chegada de Cristiano Ronaldo, isso é claro, sendo que também eu fiquei muito contente com o convite do Al-Ettifaq em poder crescer aqui como treinador, algo que eu adoro. Faz parte do meu trabalho», acrescentou ainda o antigo internacional inglês.

O Al Ettifaq de Gerrard está, nesta atura, no 7.º lugar da liga saudita, com 22 pontos, menos nove do que o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e menos treze do que o líder Al Hilal de Jorge Jesus.