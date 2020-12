O presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol marcou presença na conferência online que o Sporting dedicou ao VAR, nesta segunda-feira, e revelou alguns dados sobre a aplicação da ferramenta.

José Fontelas Gomes adiantou que, nos 81 jogos referentes às nove primeiras rondas da Liga, foram registados 408 "incidentes", que são os lances passíveis de análise pelo VAR, o que dá uma média de 5.05 lances por jogo.

De todos os estes lances houve 38 que justificaram uma revisão, que são as situações em que o VAR interage e transmite a sua opinião à equipa de arbitragem no terreno.

Destes 38 lances, o Conselho de Arbitragem revela que 95 por cento tiveram a decisão revertida: 36 lances, portanto, pelo que em apenas dois casos foi mantida a decisão inicial, mesmo após a intervenção do VAR.

Fontelas Gomes apresentou ainda dados relativos às primeiras três épocas com VAR (entre 2017/18 e 2019/20), nas quais o VAR interviu em 326 decisões, das quais 259 foram revertidas (79 por cento). Uma percentagem que tem crescido de ano para ano, com o presidente do CA a destacar a influência da introdução das linhas de fora de jogo na última época.

Essa foi também a justificação apresentada para o aumento no tempo de demora a tomar a decisão, que passou de 1,88 (média de minutos) em 2017/18 para 3,11 em 2019/20.