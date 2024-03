As explicações dos árbitros das decisões tomadas em contexto de intervenção do VAR vai ser aplicada pela primeira vez no principal escalão em todos os jogos da 25.ª jornada da Liga, anunciou o Conselho de Arbitragem da FPF.

A medida será aplicada igualmente em todos os jogos da jornada deste fim de semana da II Liga e da ronda 16 da Liga feminina: ao todo, serão 24 jogos.

Recorde-se que esta medida está a aplicada há já algumas semanas em Portugal após autorização do IFAB e da FIFA.