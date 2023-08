Duas equipas de arbitragens portuguesas estão nomeadas pela UEFA para as próximas eliminatórias dos jogos da Liga Europa e da Liga Conferência, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Assim, António Nobre foi o eleito para apitar o embate entre os suecos do BK Hacken e os lituanos do Zalgiris Vilnius, jogo relativo à pré-eliminatória da Liga Europa que está marcado para quinta-feira. O árbitro das Caldas da Rainha vai contar com o apoio dos assistentes Pedro Martins e Paulo Brás, enquanto Hélder Malheiro será o quarto árbitro e no VAR vão estar Tiago Martins e André Narciso.

No mesmo dia, mas a contar para a Liga Conferência, Fábio Veríssimo vai dirigir a partida que opõe os eslovenos do NK Maribor (Eslovénia) aos turcos do Fenerbahçe. Pedro Martins e Pedro Mota serão os assistentes, ao passo que Hélder Carvalho será o quarto árbitro.