O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira as primeiras nomeações para os jogos da 19.ª jornada, com destaque para a eleição do algarvio Nuno Almeida para apitar a deslocação do Benfica a Arouca, o jogo que abre a próxima ronda da Liga na próxima sexta-feira.

No mesmo dia, Manuel Oliveira vai apitar na receção do Paços de Ferreira ao Boavista.

As nomeações para os restantes jogos da 19.ª jornada vão ser divulgadas a partir de quinta-feira.

Árbitros da 19.ª jornada

Arouca-Benfica

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Paços de Ferreira-Boavista

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Tiago Leandro

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rui Cidade