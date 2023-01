Otamendi e Enzo Fernández, jogadores do Benfica, recordaram esta quarta-feira a conquista do Mundial 2022, no dia em que se cumpriu um mês desde que a Argentina venceu a França na final, no Qatar.

Enzo publicou nas redes sociais uma foto sua em criança a levantar um troféu. «Sonhei contigo desde sempre, já passou um mês e vou recordar-te para toda a vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Argentina.»

Te soñé siempre,ya 1 mes y te voy a recordar toda la vida ….. gracias dios gracias argentina 🤍💙🇦🇷 pic.twitter.com/c7v2JEP6hb — Enzo Fernández (@Enzo13Fernandez) January 18, 2023

Já Otamendi partilhou um vídeo com momentos desse dia, acompanhado também de palavras emocionadas: «Um mês do sonho de todos. Um mês da loucura mais linda que nos podia acontecer. Um mês desde que conseguimos a terceira. Um mês desde que vimos a Argentina mais unida de sempre. Sem dúvidas. Não tentem perceber esta loucura. Não tem cura, carrega-se na pele.»