Óscar Benítez foi detido na sexta-feira na Argentina, acusado de violência doméstica com coação e recurso a armas de fogo.

O avançado argentino de 30 anos, ex-Benfica e Sp. Braga (clube pelo qual esteve emprestado pelos encarnados), foi detido por ordem do juiz após uma queixa do seu ex-sogro e do seu ex-cunhado, relata a imprensa daquele país.

Esses familiares denunciaram os atos de violência que ex-namorada sofreu, além de outras ameaças que o jogador terá feito contra eles.

Já em janeiro de 2022, Benítez também havia sido preso por violência de género. Na ocasião, o jogador foi denunciado pelo pai de sua então companheira por lesões corporais, invasão de propriedade, ameaças e resistência à autoridade, bem como pelo fato de ter agredido agentes da polícia quando estes queriam identificá-lo.

Benítez, que entre outros clubes já representou o Boca Juniors, por empréstimo do Benfica, nunca fez um jogo pelos encarnados, que o cederam ao Sp. Braga em 2016/17, tendo realizado cinco partidas pelos minhotos.