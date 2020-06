No dia em que se assinalam 34 anos da conquista do México 86, Diego Maradona deixou nas redes sociais uma mensagem emocionada.

«Cada vez que recordo algum título (não tenho muitos, mas este é o mais importante de todos), prefiro publicar uma foto com os rapazes, uma foto com a equipa. Por isso pedi que me preparassem algo assim. A todos os meus companheiros digo que são cada dia maiores e que estou orgulhoso deles», escreveu Maradona numa publicação no Instagram que acompanha uma fotografia da equipa.

A Argentina, orientada por Bilardo, venceu o Mundial de 1986 a 29 de junho, ao derrotar por 3-2 a Alemanha no Estadio Azteca, na Cidade do México. Durante a prova, Maradona marcou aquele que ficou conhecido como golo do século.

Veja a publicação de Maradona: