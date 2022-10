A rivalidade entre Boca Juniors e River Plate é das mais acesas do mundo do futebol. A felicidade de uma destas equipas é muitas vezes sinónimo de desilusão da outra. Que o digam os adeptos!

Neste domingo, na última jornada do campeonato da Argentina, o Boca Juniores só dependia de si próprio para se sagrar campeão e suceder ao arquirrival River Plate: para isso bastava-lhe vencer na Bombonera o Independiente.

À mesma hora, o Racing recebia o River Plate à espreita de um deslize que lhe permitisse ultrapassar o Boca sobre a meta e o que se passou na Bombonera e no Estádio Presidente Perón, separados por cinco quilómetros, foi surreal. Não acredita? Ora aqui vai!

BOMBONERA, MINUTO 32: Leandro Fernández inaugura o marcador para o Independiente na conversão de um penálti. O Racing-River Plate mantém-se 0-0 e nesta altura o Racing é virtual campeão. Tem os mesmos pontos do Boca, mas vantagem no saldo de golos e o ambiente é de festa.

BOMBONERA, MINUTO 34: Guillermo Fernández faz o 1-1 e o Boca está novamente no topo do campeonato.

BOMBONERA, MINUTO 49: Sebastián Villa assina a reviravolta do Boca Juniors, que está cada vez mais perto do título.

PRESIDENTE PERÓN, MINUTO 56: Matías Rojas faz o 1-0 no Racing-River Plate, mas este resultado ainda não é suficiente para a equipa de Avellaneda, que precisa de somar mais pontos do que o Boca

PRESIDENTE PERÓN, MINUTO 80: Miguel Borja empata para o River. Na Bombonera festeja-se um golo do... eterno rival.

BOMBONERA, MINUTO 81: Vallejo marca para o Independiente e está tudo empatado na Bombonera. Um golo do Independiente aqui ou um golo do Racing frente ao River muda tudo! No «cilindro» casa do Racing, volta a sonhar-se.

PRESIDENTE PERÓN, MINUTO 90: há penálti para o Racing! Jonathan Galván tem a decisão do título no pé direito, mas Armani defende o castigo máximo. «Nooooooooooooo.»

Na Bombonera volta a celebrar-se!

PRESIDENTE PERÓN, MINUTO 90+5: Borja bisa e dá a vitória (e o terceiro lugar no campeonato) ao River sobre o Racing por 2-1, que garante que o título não escapa mesmo ao rival histórico Boca Juniors. Na Bombonera, o apito final da partida com o Independiente (2-2) chega no minuto seguinte.

O Boca Juniors volta a ser campeão argentino ao fim de dois anos. O River Plate, campeão em 2021, termina no 3.º lugar a cinco pontos do topo e a três do Racing, que vê escapar um título de forma dramática.