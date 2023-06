Nico Otamendi foi dispensado da seleção da Argentina e entrou de férias mais cedo, tal como Di maria e Lionel Messi. O central do Benfica tinha saído ao intervalo do jogo frente à Austrália, com queixas no joelho esquerdo, e o selecionador entendeu que era «justo» antecipar as férias de alguns dos campeões do Mundo.

Depois do jogo com a Austrália, em Pequim, a Argentina vai ainda defrontar a Indonésia, na próxima segunda-feira, num jogo de solidariedade para com as vítimas da tragédia que, há oito meses provocou 135 mortos no Estádio Malang.

«Acreditamos que é justo. É uma decisão minha, eles não me pediram nada. É justo que eles possam descansar e aproveitar para desfrutar com as respetivas famílias. Merecem-no mais do que ninguém», explicou o selecionador argentino.

Uma opção que até podia ser mais alargada, uma vez que há mais campeões do Mundo no grupo. «Logicamente, todos queriam ir para casa, mas ninguém pediu, isso quer dizer que todos estão bem aqui. Isso é bom», acrescentou.

Apesar de tudo, Scaloni diz que não há espaço para relaxar e avisa os jogadores que há novos valores a aparecer. «É óbvio que nenhum jogador pode relaxar, esse tem de ser o ADN de qualquer futebolista. Ainda para mais numa seleção como a Argentina, sabendo que há miúdos que estão a surgir e a pressionar os que cá estão. A realidade é que têm de lutar», destacou ainda.