A Argentina venceu esta quinta-feira a Austrália (2-0), num encontro particular realizado em Pequim, na China, que foi também uma reedição da partida dos oitavos de final do Mundial 2022.

Apesar do caráter amigável do encontro, Lionel Messi não demorou muito a mostrar ao que vinha e, ainda dentro dos dois minutos, apontou um golaço através de um remate de fora da área.

Aos 29 minutos, na sequência de um canto, Enzo Fernández e Otamendi ficaram caídos no relvado. O central do Benfica foi agarrado por um adversário na grande área, desequilibrou-se e caiu, tendo embatido com violência nas pernas do médio, que ficou imediatamente com queixas.

Ainda assim, o problema do capitão dos encarnados não teve a ver com o choque com o antigo jogador das águias, mas sim com o facto de o adversário australiano ter caído em cima da sua perna esquerda.

Otamendi ainda aguentou mais uns minutos em campo mas, ao intervalo, teve de ser substituído.

Na segunda parte, German Pezzella fez o 2-0 para os campeões do mundo, através de um cabeceamento certeiro aos 68 minutos.

À entrada para o último quarto de hora, Lionel Scaloni promoveu a estreia de Alejandro Garnacho pela seleção principal da Argentina.

A albiceleste volta a jogar na próxima segunda-feira, diante da Indonésia, em novo jogo particular.