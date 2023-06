O River Plate nunca escondeu o interesse em contratar Nico Otamendi. Em final de contrato com o Benfica, o internacional argentino decidiu prolongar a ligação às águias até 2025 ao invés de prosseguir a carreira no seu país de origem.



Após a goleada dos «millionarios» frente ao Banfield, Martín Demichelis comentou a decisão do central em permanecer na Luz.



«Como colegas que fomos, partilhámos muitas coisas a nível familiar quando estivemos em Manchester. Desejo que ele termine a carreira da melhor maneira», começou por dizer, citado pelo «Olé».



«Otamendi renovou com o Benfica, como todos sabem, e está seguramente feliz. Não falámos com ele nos últimos dias. Estou ocupado com o plantel que tenho e sei valorizá-lo. Logo chegará o momento de falar do mercado, não é justo fazê-lo agora», acrescentou ainda.



Otamendi fez 46 jogos, dois golos e uma assistência, sendo um dos jogadores mais utilizados por Roger Schmidt na última época.