Bruno Zuculini, médio do River Plate que está a recuperar de uma leão grave, está convencido que Nico Otamendi, que já foi seu vizinho, vai acabar por regressar ao clube de Buenos Aires.

«Penso que chegará o momento em que o Nico virá para o River, ele é muito próximo da família, mora no Pacheco e sempre que está cá ele aproxima-se do bairro. Vai depender dele, quem sabe a vontade de regressar apareça num instante, seria grandioso!», destacou o médio em declarações ao La Natión.

Zuculini não tem falado com o ainda defesa do Benfica, mas já teve uma relação próxima, até porque foram vizinhos. «Neste momento não falo com o Nico, perdi um pouco a ligação com ele, mas tínhamos uma ótima relação porque morávamos no mesmo condomínio e estávamos sempre juntos», contou ainda.

Zuculini chegou a jogar com Otamendi no Valencia, mas apenas por duas semanas, uma vez que o médio estava emprestado pelo Manchester City e acabou por regressar mais cedo. «Estavam lá o De Paul, o Nico, o Lucas Orban e o Enzo [Pérez], estivemos todos juntos duas semanas em Valencia. Lembro-me que o Nico chegou, estreou-se três dias depois contra o Real Madrid e ganhámos por 2-1. Eu vi esse jogo de fora, depois fui-me embora», destacou ainda.