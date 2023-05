Nicolas Otamendi foi um dos baluartes da conquista do título do Benfica, mas o central argentino está a acabar contrato e ainda não definiu o seu futuro. Roger Schmidt é que não tem dúvidas e, em conversa com os jornalistas, garantiu que o clube fez tudo para que o defesa ficasse, pelo menos, por mais uma temporada.

«O Nico foi um grande capitão do Benfica, deu-nos muita experiência. A meio da temporada acabou por tornar-se campeão do Mundo, veio ainda mais motivado por isso. Não só o Otamendi, o João Mãrio, o Rafa, o Grimaldo. Foram quatro jogadores que desempenharam um papel muito importante ao longo da temporada. São todos diferentes, mas todos têm essa responsabilidade de capitanear, de dar a cara. Isso é muito importante», destacou.

«Temos um misto no balneário de jogadores jovens e outros com maior experiência. E é muito importante os jogadores com mais experiência poderem guiar os mais jovens, colocando-os dentro daquilo que é o Benfica e os objetivos de um clube desta dimensão. Deram-lhes total apoio para que eles se focassem apenas no seu rendimento, no que tinham de fazer», prosseguiu.

«Espero que o Otamendi fique, não tenho a certeza se isso vai acontecer. Desde o Natal que ele pode começar a negociar um novo contrato, mas esteve sempre ligado ao Benfica. Agora que a temporada está fechada, tentámos tudo, mas não sei. Ele tem 35 anos, está sem contrato, está a pensar na sua situação. Claro que se me perguntarem a mim, eu gostaria que ele ficasse», referiu ainda.