229 jogos e 78 golos depois, Lisandro López despede-se do Racing Avellaneda, o clube que o projetou na Argentina (de 2003 a 2005) e que o acolheu nos últimos anos (desde 2016).



Aos 38 anos, o antigo avançado do FC Porto sente que chegou a altura de procurar um projeto menos exigente. Garante, no entanto, que no sábado estará contra o Godoy Cruz da forma que sempre esteve no futebol: «Vou chegar cedo, falar com os muchachos e depois jogar. Vou treinar com a mesma responsabilidade e paixão.»



No Dragão, Lisandro esteve quatro anos e deixou números muito fortes: 63 golos em 150 jogos, quatro campeonatos ganhos, duas taças e uma Supertaça. Fez sete jogos pela Argentina e passou ainda por Lyon (França), Internacional (Brasil), Al Gharafa (Qatar) e Atlanta United (EUA).



A irreverência, a entrega, a raça, imagens de marca de Licha. Tão fortes que os hinchas do Racing preparam-lhe uma surpresa para o dia do último jogo: ao minuto 15, o número da sua camisola, todo o estádio se levantará e imitará o gesto que Lisandro faz sempre que marca um golo.



Aos 38 anos, por onde passará o futuro? Lisandro ainda não o revelou, mas na Argentina dizem que jogará no pequeno Club Atlético Sarmiento, de forma a estar mais perto da mãe, que nos últimos anos tem enfrentado problemas de saúde.