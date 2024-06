A Argentina disputou um jogo de preparação contra a Guatemala, na madrugada deste sábado, em Landover, nos Estados Unidos da América. Os campeões do mundo venceram por 4-1.

Lionel Messi foi o grande destaque, com um bis do capitão de equipa. Ángel Di María e Nicolás Otamendi, do Benfica, participaram na partida.

Até foi a Guatemala que marcou primeiro, por intermédio de um autogolo infeliz de Lisandro Martínez, defesa do Manchester United. Porém, logo aos 12 minutos, Lionel Messi repôs a igualdade.

Aos 39', já perto do intervalo, o avançado do Inter de Milão Lautaro Martínez fez a reviravolta de grande penalidade. Martínez assistiu Messi para o 3-1 e o astro argentino finalizou as contas em 4-1, aos 77 minutos, com assistência de Ángel Di María.