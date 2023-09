O benfiquista Nicolás Otamendi foi titular no triunfo da campeã mundial Argentina por 1-0 sobre o Equador, no arranque da fase de apuramento da CONMEBOL para o Mundial 2026.

O único golo do jogo realizado no Estádio Monumental, em Buenos Aires, foi apontado pelo inevitável Lionel Messi, na conversão exímia de um livre direto em zona frontal aos 78 minutos.

Por essa altura, além de Otamendi, já estava em campo, o também benfiquista Ángel Di María, o primeiro jogador da albiceleste a saltar do banco (62m).

Messi, refira-se, não completou todo o jogo, tendo saído aos 89 minutos, algo anormal para o astro argentino com a camisola das Pampas vestida: não era substituído desde o Mundial 2014.

A Argentina volta a jogar na terça-feira fora de casa diante da Bolívia.

Também na América da Sul, a Colômbia - com o ex-FC Porto Uribe e Luis Díaz de início - arrancou a campanha rumo a 2026 com um triunfo por 1-0 sobre a Venezuela com um golo de Santos Borré aos 18 segundos (!) da segunda parte.