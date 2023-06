Armando Evangelista justificou esta terça-feira a saída do comando técnico do Arouca, ao fim de três temporadas, em que conseguiu a subida de divisão e o regresso do clube às competições europeias.

«Quando perspetivávamos este "casamento" de três anos, pensávamos na estabilização do clube na I Liga. Eu acho que isso foi conseguido de tal forma que o Arouca passou a ser uma zona de conforto. Era importante, enquanto profissional desta área, sair da minha zona de conforto e procurar novos desafios, até para poder crescer a nível pessoal», explicou o treinador, que rejeitou a proposta de renovação do Arouca, à margem do 17.º Congresso Internacional de Futebol da Universidade da Maia.

A presença de Evangelista no congresso esteve mesmo em dúvida, devido a «compromissos para resolver a sua vida profissional» e o treinador confessou que pretende definir o futuro, que pode passar pela continuidade em Portugal.

«Têm existido abordagens, reuniões, mas nada definido quanto ao meu futuro. Terá de ser algo desafiador para poder crescer, tem de ser certo para mim. [...] [Se será em Portugal] depende daquilo que me apresentarem, do que vem surgindo, pode ser dentro ou fora», revelou.

O técnico de 49 anos assumiu ainda que a época do Arouca «excedeu as expectativas de toda a gente», mas garantiu que não ficou surpreendido, «pelo conhecimento dos jogadores e pelos ajustes» que operaram na equipa.

«É importante, quando as coisas correm bem, ter a noção que aquilo que nos deu esse resultado foi o trabalho desenvolvido e não descurar isso mesmo. [...] Nem sempre se pode ganhar e tivemos a capacidade de saber lidar com a frustração, quando isso acontece. Isso foi bem conseguido, em termos de clube, jogadores, direção, equipa técnica, estivemos todos muito bem alinhados nesse sentido», concluiu.