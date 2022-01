O treinador do Arouca, Armando Evangelista, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Estoril (2-1), em jogo atrasado da 18.ª jornada da Liga:

«O que aconteceu nos descontos traduz o que é a equipa do Arouca o trabalho, a personalidade, o carácter desta equipa. Depois de um início em que acabámos por ser infelizes, provavelmente perspetivava-se um desaire, mas toda a gente deu tudo em prol do coletivo. Não só só crença, houve muito disso, mas também houve muita qualidade. Quem consegue um caudal ofensivo tão grande, não é só na crença. Tivemos a capacidade de juntar a qualidade a essa vontade. Não é escândalo nenhum levarmos daqui os três pontos.

[O que mudou ao intervalo] Não mudou muita coisa. Não rematámos muitas vezes na primeira parte, mas fomos inteligentes porque pressionámos muito bem o Estoril, conseguimos recuperar muitas bolas graças à nossa estratégia. O facto de ter sofrido um golo muito cedo tirou-nos um bocadinho de clarividência. Com mais lucidez, na primeira parte podíamos ter conseguido outro resultado. Na segunda parte fomos acrescentando qualidade e presença na área ofensiva. Pressionámos mais em cima do Estoril, não demos grande espaço à transição do Estoril, e face ao que fizemos parece-me que este resultado é inteiramente justo.

[Primeira vitória fora de casa] É um facto importante, depois de uma série de jogos, não tendo ganho fora de casa, é óbvio que é moralizador, os jogadores sentem que o trabalho recompensa. Provavelmente isto vai dar outro ânimo, outra alegria e outra vontade de encarar esta segunda volta. Estes jogadores mereciam estrelinha pelo que têm feito.

«Esperamos que seja o click para uma segunda volta mais tranquila. Sabemos que as vitórias ajudam. Estamos convictos de que isto vai ser até ao fim, vamos ter de continuar a sofrer. Não temos conseguido treinar com o plantel completo, por causa da covid-19 e de algumas lesões, e isso vai-se refletindo no físico dos jogadores e esta vitória é importante até para juntar o grupo e moralizar.»