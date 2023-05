A Europa já está garantida, mas o Arouca tem outro objetivo em mente nesta reta final da temporada: o quinto lugar.

Os arouquenses viajam até Portimão com a esperança de que o Vitória, atual quinto classificado, não vença em casa do FC Porto, e com a motivação em alta.

«Esperamos que os índices de concentração e vontade estejam no máximo. Temos trabalhado nesse sentido, para que possamos ir a Portimão fazer um bom jogo, embora haja sempre essa parte [do desgaste], que por vezes não se consegue controlar. A nossa preocupação esta semana foi manter a equipa em alerta, parece-me que a mensagem foi bem recebida e sinto o grupo motivado para ganhar», disse Armando Evangelista, em conferência de imprensa.

«É um jogo em que o Portimonense se vai despedir da época perante os seus adeptos e provavelmente quererá deixar uma última imagem positiva. Vai ser um jogo interessante de se seguir, vamos sentir as dificuldades de jogar fora de casa, mas que queremos ganhar», acrescentou o treinador, citado pela Lusa.

Evangelista mostrou-se satisfeito com a época do Arouca e deixou o desejo para o futuro: ter mais adeptos a seguir a equipa.

«Poder estar numa competição europeia depois de três anos de trabalho, que, para mim, foram de muito sucesso, e deixar esta marca da Europa é um motivo de muita satisfação. Quem não conhece por dentro o Arouca vai olhar para estes três anos e ver que houve uma evolução. A marca está cá», defendeu.

«Acho que Arouca, não sendo um concelho grande, com muita população, ainda pode trazer muita gente ao estádio. É um dos aspetos e, que podemos fazer crescer o clube. [...] A parte dos adeptos faz com que o clube cresça, nós crescemos em função dos que temos. Eles fazem o clube. Nesse capítulo, ainda podemos crescer e acredito que vamos», concluiu o técnico, que revelou ainda as ausências de Oday Dabbagh, Weverson, Vitinho e Benji Michel para o jogo.

O Arouca defronta o Portimonense este sábado, a partir das 18h00, no último jogo do campeonato português.