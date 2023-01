O treinador do Arouca, Armando Evangelista, em declarações à Sport TV após a derrota com o Benfica, por 3-0, na 18.ª jornada da Liga 2022/23

«O vencedor é merecido pelo lado do Benfica, e incontestável, mas saio satisfeito no geral. Concedemos pouco ao Benfica, fizeram três remates enquadrados e marcaram aí. No nosso processo ofensivo tivemos problemas. Dificuldades em ligar o jogo, não tivemos capacidade de segurar bola no último terço. isso prende-se Também com algumas características do Benji [Benjamin Michel]. Ele não está identificado coma nossa organização. Trabalhou muito bem, mas há dinâmicas em que as coisas não acontece. Isso notou-se. A primeira ocasião é do Arouca em que falha o cabeceamento, concedemos muito pouco para a qualidade que o Benfica tem.»

«Dabbagh? Posso dizer que hoje tinhamos o Benji como opção e o Bruno. Dabbagh são consequências do mercado.»