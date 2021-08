O treinador do Arouca, Armando Evangelista, em declarações à SportTV após a derrota frente ao FC Porto (3-0), em jogo da jornada quatro da Liga:

[Faltou manta para esticar a equipa?] «Tínhamos noção das diferenças existentes, sabíamos que íamos ter de jogar com isso. Isso foi evidente hoje. Era importante jogar com o tempo, não sofrer cedo, chegar ao intervalo sem sofrer, mas não fomos capazes de levar o jogo até aí, o FC Porto depois de fazer o primeiro golo ficou mais confortável e isso complicou. Associando a tudo isso, parece-me que os três golos sofridos são exagerados. No segundo golo há uma falta que não é assinalada, no terceiro dá-me a sensação que o Marcano marca com a mão. Mas não quero desculpar-me, as diferenças foram evidentes, que são normais. Parabéns à minha equipa, tivemos coragem. Estou contente com o que produziram.

Não tenho dúvidas que aprendemos nestes quatro jogos. Estamos na quarta jornada, temos três pontos, mas temos dois jogos no Dragão e na Luz, o que complicou a nossa tarefa. Temos um caminho para percorrer, mas de uma forma geral, perante o que temos apresentado, de certeza que vamos conquistar muitos pontos.

Entraram jogadores que estão na equipa há pouco tempo, praticamente não treinaram, mas achei importante que sentissem já o que é o campeonato. Agora temos 15 dias para integrar estes elementos.»