FIGURA: João Mário

Perdeu-se um extremo razoável, ganhou-se um lateral com nível para vir a ser um caso sério. Uma gazela, uma chita, um predador quando tem de ser. Uma vítima capaz de evitar os maiores perigos também. No um para um, com espaço, é incontrolável. Trava e arranca com uma facilidade notável e o adversário já não tem capacidade para reagir. Fez do corredor direito uma pista de 100 metros e de piques violentos, para trás e para a frente. Quando for capaz de refinar o cruzamento e o último passe, João Mário será um candidato muito forte à Seleção Nacional.

MOMENTO: o golo de Uribe, a acabar com os disparates. Minuto 24

24 minutos de confusão, más decisões, pouco futebol. O nó estava intrincado, o FC Porto fazia só o previsível e o Arouca agradecia o conforto q.b. que se instalara no jogo. De repente, sem pré-aviso, Matheus Uribe aproveita um remate de Otávio desviado por um arouquense e enche o pé. Um tiro para acabar com os disparates que mandavam no jogo.

………………..

OUTROS DESTAQUES:

Luis Díaz

60 minutos pela esquerda, mais 20 no centro, a mesma qualidade. Primeiro a receber como gosta e a fugir para o meio, mais tarde a procurar dar algum nível a jogo interior tão maltratado dos dragões. O passe a lançar Taremi para o 2-0 é soberbo, tão fácil e tão eficaz. Merecia o golo.

Pepe

Aparece aqui não pelo trabalho defensivo – nulo -, mas pela voz de comando e a autoridade com que levou a equipa para a frente nos momentos de maior… adormecimento. Um exemplo de longevidade acompanhada de qualidade. O 3-0 foi marcado por Ivan Marcano, mas o remate anterior de Pepe foi decisivo. Líder da cabeça aos pés.

Taremi

O primeiro golo da época – finalmente – vale-lhe a nota positiva. Mas não está bem. Complicativo, lento a executar, a milhas do avançado mortífero da segunda metade da época anterior. Aparenta uma ansiedade que raras vezes se lhe diagnosticou na temporada passada. Sérgio Conceição manteve-o até ao fim, teve oportunidade para fazer mais um par de golos, mas a inspiração esvoaçou para longe.

Pepê

Não engana. A qualidade está toda lá. Aquele toque de calcanhar a solicitar o remate de Ivan Marcano, a 15 minutos do fim, deixou água na boca aos adeptos portistas. Ainda fez golo num bom trabalho individual, mas Taremi estava em posição irregular. Precisa de minutos e de conhecer os cantos à liga portuguesa.

Wendell

Cinco minutos, mais descontos, para se mostrar ao Dragão. Bom toque de bola e vontade de mostrar que é um verdadeiro reforço. Está apresentado.

- -

Eugeni Valderrama

A exibição do Arouca foi tão fraquinha que não é fácil destacar alguém. O médio espanhol foi o melhor no primeiro tempo. Tem um bom pé direito, remate fácil e um apelido de craque. Não lhe ficava nada mal uma cabeleira loura e encaracolada. No segundo tempo, André Bukia teve dois ou três momentos interessantes na frente. Mas foi pouco, poucochinho.