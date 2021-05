Sema Velásquez, jogador do Arouca, em declarações à Sporttv no final da vitória por 2-0 em Vila do Conde, que garantiu a subida da equipa à Liga:

«Isto é um sonho. Esta subida é muito especial. Eu estava aqui quando caímos há quatro anos. Agora estamos de volta, fizemos um grande campeonato e é muito merecido. O segredo é que tivemos uma união, um companheirismo e uma raça que nos fizeram permitir aqui. Vai ser lindo, lindo, lindo jogar para o ano na Liga, numa equipa que a mim me diz muito.»