O treinador do Arouca, Armando Evangelista, admitiu que a equipa quer surpreender o FC Porto, este domingo.

«Preferimos encarar o jogo a arriscar para ganhar, do que com medo de perder. Se tivermos receio estamos mais perto de não somar nada. Só com audácia e atrevimento podemos criar desconforto ao FC Porto. É possível tirar pontos ao líder do campeonato», afirmou o técnico dos arouquenses.

Evangelista assumiu que os azuis e brancos vão causar algumas dificuldades ao conjunto de Arouca e atribuiu o favoritismo ao adversário, sem esconder que o plantel encara este jogo com outra motivação.

«Não é o adversário ideal para reverter o ciclo menos bom que temos em casa, mas, por outro lado, pode ser um fator de motivação acrescida. Queremos agarrar o facto de ser um adversário a quem poucos roubaram pontos e queremos surpreender e deixar outra imagem», disse.

O técnico arouquense observou que os dragões são uma equipa «com muita presença na área, forte na intensidade e na reação à perda de bola» e não acredita que a saída de Luis Díaz facilite a tarefa que tem pela frente.

«Numa equipa como o FC Porto não podemos apenas enumerar um bom jogador. São 20 e tal atletas de grande qualidade. As dificuldades que teríamos com o Luis Díaz vamos ter com outros, que certamente vão querer mostrar-se ao treinador para amarrar um lugar», analisou.

Apesar dos reforços sonantes que a janela de inverno trouxe, Armando Evangelista revelou que ainda nem todos contam, devido à forma física.

«O Alan Ruiz, o Wellington Nem, que só chegou ontem, ou o Bruno Marques são jogadores que vêm de um período de férias de dois meses. É uma paragem longa, sobretudo porque o nosso campeonato está numa fase alta intensidade, e é necessário enquadrá-los. Neste momento, o Galovic que estava em competição, estará mais próximo de dar o seu contributo», explicou.

Fernando Castro, Sema Velázquez e Oday Dabbagh são baixas confirmadas, enquanto Pedro Moreira já está recuperado de problemas físicos.

O Arouca recebe o FC Porto este domingo, numa partida da 21.ª jornada da Liga agendada para as 18h00.