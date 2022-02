Após os triunfos em Tondela e no dérbi diante do Vitória de Guimarães, o treinador do Vizela quer dar continuidade ao bom momento da equipa e pontuar na deslocação ao Bessa.

«Queremos dar continuidade ao crescimento a nível exibicional e de resultado. Vai ser um jogo difícil. Este campeonato é muito equilibrado. Ganhámos dois jogos e subimos na tabela. Se perdermos dois jogos, descemos na tabela. Temos de jogar segundo a nossa ‘imagem de marca’: uma equipa corajosa em busca do triunfo», disse Álvaro Pacheco na conferência de antevisão da partida.

O técnico dos minhotos salientou que o grupo tem de ser «compacto e inteligente» para anular os «espaços» que Petar Musa vai tentar explorar, bem como os laterais dos axadrezados, que considera «muito ofensivos».

Apesar de não vencer há cinco jogos, Álvaro Pacheco considera que o Boavista é uma «equipa muito forte, agressiva e intensa», que faz «do seu estádio a ‘grande arma’ para a conquista de pontos» e que «está mais sólida e compacta» desde a entrada de Petit, conhecedor da «mística» e da «identidade» do clube.

«Em casa, o Boavista conquistou 15 em 30 pontos possíveis e só perdeu uma vez [5-2 com o Famalicão]. (…) É uma equipa regular, compacta, agressiva, que nunca desiste do jogo. Procura muito o jogo, não só exterior, mas também de profundidade. E mantém um ritmo muito elevado. Temos de nos focar naquilo que somos capazes de fazer», afirmou.

O Vizela já vendeu mais de 800 bilhetes para o setor visitante do Bessa e o timoneiro vizelense admite que os adeptos se «reveem» no que a equipa «tem feito», pelo que estão presentes «nos bons e nos maus momentos»

Vizela e Boavista defrontam-se este domingo, pelas 15h30, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga.