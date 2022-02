Ruben Amorim está muito satisfeito com a primeira impressão sobre Islam Slimani e convocou, desde já, o avançado argelino para o jogo deste domingo, em Alvalade, frente ao Famalicão.

«É um jogador que não conhecia bem, é melhor na ligação do que aquilo que eu pensava, tem de ganhar ritmo, tem poucos minutos de jogo, mas vai já para a convocatória. Tem características diferentes dos nossos homens da frente. Estou muito satisfeito com ele, integrou-se muito facilmente, o trato dele é muito bom. Volto a dizer, nós temos realmente sorte. Estou muito satisfeito por ter o Slimani aqui no grupo», destacou logo a abrir a conferência de imprensa.

Um reforço que vem fazer concorrência «direta» a Paulinho, mas o treinador garante que o empenho do avançado é o mesmo de sempre.

«O Paulinho sempre trabalhou no máximo, empenho é coisa que nunca faltou ao Paulinho, agora o Slimani é o jogador mais parecido. É um jogador que pode jogar perto da área, não joga da mesma maneira porque as características são diferentes, mas sim, diria que desde que estou no Sporting é o jogador mais parecido para jogar de avançado. Em relação ao empenho e ao sentir-se picado, o Paulinho faria o mesmo sem jogar, como aconteceu na meia-final da Taça em que foi para o banco. O Paulinho sempre trabalhou no máximo e agora tem uma concorrência mais direta», destacou.

Slimani está convocado, mas vai começar o jogo deste domingo no banco e não terá forçosamente de entrar. «Está na convocatória, depende do jogo, não faço substituições antes. Já as fiz quando são aspetos físicos, quando sabemos que aquele jogador não pode passar daquele minuto, mas em relação que vai acontecer, depende do jogo e é por aí que vou gerir. Não sei se vamos precisar do Slimani ou de outro jogador, mas admito que estando dentro da convocatória é mais uma opção para entrar no jogo porque não vai jogar de início», comentou ainda.