Depois de sete jogos sem vencer, o Arouca voltou aos triunfos na jornada anterior da Liga, diante do Tondela, e nesta sexta-feira abre a 11.ª jornada da Liga com o Gil Vicente.

«Atendendo à qualidade que o Gil Vicente tem vindo a demonstrar, tem um leque de jogadores em termos individuais com capacidade para criar desequilíbrios, sabemos que é uma equipa que tanto em organização, como em transição ofensiva, é forte. O [treinador] Ricardo Soares tem sabido aproveitar as qualidades e tirar o máximo rendimento do plantel. São tudo ingredientes que nos dizem que vamos ter dificuldades. (...) Vamos ter um adversário pela frente que está moralizado e tem qualidade. Na primeira fase de construção procura ganhar o corredor central e o espaço entre linhas. É importante num momento de primeira pressão não deixar que a bola entre por dentro, depois tem capacidade para aproveitar os corredores laterais. No fundo é o jogo do gato e do rato, temos de controlar o jogo interior e não descurar a largura. O Arouca não se prepara para uma forma de jogar do adversário, mas para as diferentes formas», projetou o treinador dos arouquenses na antevisão ao jogo.

Armando Evangelista, que já havia dito que o momento do Arouca não era tão mau como poderiam sugerir os resultados, admitiu que os quatro pontos conquistados nos últimos dois jogos e as duas jornadas consecutivas sem sofrer golos ajudam ao crescimento. Mas vincou que é preciso continuar a trabalhar. «Não chega eu falar com os jogadores e dizer que estamos a evoluir se isso não se traduzir em pontos. O facto de os últimos jogos nos terem corrido de feição não nos diz nada. Não nos ilude porque estamos com os pés no chão, sabemos o caminho que queremos percorrer e as dificuldades que vamos encontrar pela frente», apontou.

Armando Evangelista comentou ainda a possível saída temporária de Odday Dabbagh, avançado palestino que poderá deixar temporariamente o Arouca para jogar na Taça da Arábia de 30 de novembro a 18 de dezembro. «O Odday foi dos primeiros a ser contratados, mas dos últimos a chegar por uma questão de burocracia. E, face à sua chegada tardia e por ser a primeira vez a jogar na Europa, tem noção de que quanto mais tempo cá passar e mais próximo do grupo estiver, mais fácil e rápida é a sua integração. É uma pessoa fantástica e até me surpreendeu a sua adaptação. Ninguém o pressiona a ir ou a ficar. É uma questão de bom senso e até tem partido dele», explicou.

Para o jogo desta sexta-feira em Barcelos, o Arouca não poderá contar com Pité (suspenso) Yaw Moses, Sema Velázquez e Fernando Castro, guarda-redes que vai ser operado a um braço.