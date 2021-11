O Sporting foi multado em 7.010 euros por «comportamento incorreto do público», nomeadamente pela deflagração de engenhos pirotécnicos no jogo da 10.ª jornada da I Liga, ante o V. Guimarães, no passado sábado, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação, publicado na quarta-feira.

A SAD dos verde e brancos foi ainda multada em 714 euros por cânticos provocatórios em alusão ao Benfica.

O mesmo jogo ditou ainda três multas por motivos distintos ao V. Guimarães: 1.630 euros por «comportamento incorreto do público», relacionado com engenhos pirotécnicos, 434 euros por cânticos insultuosos contra o Sporting e mais 1.214 euros por «atraso no reinício do jogo», em dois minutos.

Do mesmo dia e da mesma jornada, o FC Porto-Boavista custou, aos azuis e brancos, um total de 3.066 euros em multas: 2.250 euros por «comportamento incorreto do público» ligado à deflagração de um pote de fumo e 816 euros por cânticos contra o Boavista. Também por cânticos contra o FC Porto, os axadrezados foram punidos em 327 euros.

O Benfica foi multado em 1.910 euros devido a um petardo lançado aos 90 minutos de jogo, na bancada, por altura do golo do Estoril que ditou o empate a uma bola.